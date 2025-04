Veel banen in de Curaçaose horeca

Volgens Anuschka Cova van Chata zijn er voor 2026 tweeduizend nieuwe werknemers in de horeca op Curaçao nodig en het jaar erop vierduizend. Deze behoefte groeit mee met de geplande opening van nieuwe hotels en restaurants en de gestegen airlift op Hato. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Cova deed haar uitspraken onlangs tijdens een leden bijeenkomst van de Curaçaose hospitality en toerisme vereniging. Ze wil verder praten met de overheid over verscnelde vergunningen voor werknemers in de horeca.

Er zijn veel grote en nieuwe hotels en resorts in aanbouw zijn zoals in Santa Martha, waar Tui Blue driehonderd kamers bouwt, de Penstraat waar het Pyrmont Marriott komt met driehonderd kamers. Ook op Mambo Beach en Cas Abou wordt gebouwd en Corendon voegt extra hotelkamers toe. Volgens Cova kunnen die mensen niet worden gevonden via banenbeurzen. Chata wil daarom met de overheid blijven praten over het faciliteren en importeren van werknemers met versnelde vergunningen