Veel boetes uitgedeeld bij rotonde Santa Rosa

De politie heeft vlakbij de rotonde van Sta. Rosa binnen enkele uren bijna 50 bekeuringen uitgeschreven. 26 boetes werden uitgedeeld aan chauffeurs die tegen de richting in reden om de file voor de rotonde te ontwijken. Ook werden 22 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders die geen riem droegen of hun belasting niet hadden betaald. Anderen hadden geen rijbewijs bij zich of geldige verzekeringsbewijs en keuringskaart.

