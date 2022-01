Bij een grote controle op de Caracasbaaiweg zijn veel mensen op de bon geslingerd voor het rijden met getinte ruiten. Het is bij wet verboden om een zonwerende laag over de autoruiten te plaatsen. Dit in verband met de verkeersveiligheid. De verduisterende laag werd ter plekke van de auto’s verwijderd. De politie heeft eerder aangekondigd veel meer verkeerscontroles uit te voeren.