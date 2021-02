Veel Caribische Nederlanders slachtoffer toeslagenaffaire

Caribische Nederlanders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire in Nederland, hebben massaal de wijk genomen terug naar de eilanden. Dat zegt schadejurist Orlando Kadir tegenover Caribisch Netwerk. Naar schatting zouden zo’n 30.000 ouders in Nederland slachtoffer zijn van onterechte fraude met kinderopvangtoeslag of slachtoffer van de harde aanpak van de Belastingdienst van 2013. Onder de slachtoffers van de toeslagenaffaire is een “onevenredig groot aantal gezinnen met een Caribische achtergrond”, zegt de jurist. Volgens hem gaat het om ongeveer 8.000 Caribische Nederlanders. Veel zouden door de problemen inmiddels uit Nederland zijn vertrokken.

Caribische Nederlanders, Surinamers en anderen met een donkere huidskleur werden gediscrimineerd door de belastingdienst, aldus Kadir. De Nederlandse regering komt gedupeerden tegemoet maar volgens hem staan de particuliere schuldeisers inmiddels al voor de deur. De schulden die de slachtoffers hebben variëren van 30.000 tot 200.00 euro, zo meldt Caribisch Netwerk.