Veel draagkracht voor Pride Week

De Pride Week was ondanks de overheidsmaatregelen zoals maximaal 100 bezoekers toch succesvol. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Hoogtepunten waren daarbij de Rainbow Lounge, de White Party en de pool party bij Landhuis Bona Visa. De feesten waren over het algemeen druk bezocht en ook aan de oproep om de regenboogvlag te hijsen is veel gehoor gegeven, aldus de Pride-organisatie. Dat was ook aan de vele uitingen op social media te merken. Volgend jaar vindt de viering plaats van 29 september tot en met 2 oktober volgens de dan geldende richtlijnen.