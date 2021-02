Veel enthousiasme voor vaccinering op Saba

Op Saba, het kleinste Caribische eiland van het Koninkrijk, is maandag met veel enthousiasme het vaccinatieproject begonnen. In twee uur tijd zijn de eerste honderd mensen gevaccineerd. De overheid hoopt binnen een week meer dan 90 procent van de volwassenen op het eiland te vaccineren. De tweeduizend inwoners leven al zo’n negen maanden onder zeer strikte regels voor wat betreft reizen. Alleen met toestemming mogen mensen het eiland af, alle bezoekers moeten verplicht in quarantaine. Als gevolg daarvan is er al maanden geen corona op het eiland en leven de bewoners zonder mondkapjes of sociale afstand.

Met de vaccinatie die maandag is begonnen, kunnen de grenzen uiteindelijk weer open. Saba wil per mei weer toeristen ontvangen tot grote vreugde van de horeca en de toerisemsector. De 1500 Moderna-vaccinaties die afgelopen vrijdag per helikopter werden gebracht zijn dan ook met veel enthousiasme ontvangen. Na drie weken krijgen de mensen hun tweede vaccinatie.

Ook op Sint Eustatius, Sint Maarten en Bonaire is maandag met vaccineren begonnen. Aruba is vorige week al begonnen. Curaçao volgt aanstaande woensdag. Op de andere eilanden bestaat meer weerstand bij een deel van de bevolking voor wat betreft vaccinaties.