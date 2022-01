 Veel fever rond de jaarwisseling

Rond de jaarwisseling hadden de politie en VKC het druk met stuntende motorrijders. Onder andere in Saliña, op Palu Blanku en Santa Rosa werd er gefeverd op de openbare weg. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar het trekt ook nog grote groepen mensen. Met risico voor covid-besmettingen. Een motorrijder raakte gewond en moest met de ambulance vervoerd worden. Enkele dagen eerder was er ook een incident met een feverende motorrijder op klaarlichte dag. Deze werd door een politie in burger gearresteerd.