Veel klachten over boostercampagne Curaçao 

Het regent klachten over het systeem voor het maken van een afspraak voor een boosterprik. Naar aanleiding van die klachten heeft statenlid Giselle Mc William van MAN vragen gesteld aan premier Pisas. Volgens haar is het aantal klachten onacceptabel. Het resulteert volgens haar in minder inentingen. Volgens McWilliam is slechts 1 locatie voor het zetten van boosterprikken te weinig om Curaçaoënaars te beschermen. Premier Pisas zal later op de vragen van het Statenlid reageren.

