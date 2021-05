Veel kritiek op Nationale Dialoog

De nationale dialoog, over een nieuwe samenleving in de Covid-pandemie, levert veel teleurstellende reacties op. Zo meldt website www.NU.CW. Vertegenwoordigers van de horeca, toerisme, ondernemers, educatie, religie, industrie en de amusementswereld kwamen maandagochtend bij elkaar. Doel van de dialoog is te praten over de manier waarop Curaçao zich verder kan ontwikkelen tijdens de Covid-pandemie. De sessie begon met ademhalingsoefeningen, en daar zat niet iedereen op te wachten. Ook was er kritiek op het feit dat telefoons bij de ingang moesten worden ingeleverd. Vandaag volgt een nieuwe sessie van de nationale dialoog. Vrijdag moeten er concrete voorstellen worden besproken.

Meer over nationale dialoog