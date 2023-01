Veel meer aanmeldingen Ride for the Roses

Al ruim tweeduizend mensen hebben zich aangemeld voor de Ride for the Roses. Dat aantal ligt een week voor het evenement beduidend hoger dan voorheen. De organisatie schrijft dit toe aan de gedwongen pauze vanwege corona. Het jaarlijkse sportevenement vindt op 5 februari plaats. Gebruikelijk schrijven de meeste mensen zich vlak voor het event in. Duizenden mensen lopen, fietsen of zwemmen voor het goede doel. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar kankerbestrijding.

Online aanmelden is via de website www.ridefortheroses.net. De komende week kan men betalen in de tuin van hoofdsponsor Orco Bank in Landhuis Cerrito. Daar worden de shirts ook uitgedeeld. Inschrijving voor één onderdeel kost 20 gulden per persoon; voor 2 of meer onderdelen (lopen, fietsen en/of zwemmen) kost dat 30 gulden. Voor kinderen tot en met 11 jaar geldt 15 gulden voor één onderdeel en 20 gulden voor meerdere onderdelen. Deelname aan de Swim wedstrijd kost 30 gulden, en een tientje extra per persoon voor 2 of meer onderdelen.

De vrijwilligers zijn vanaf aanstaande maandag vanaf half 9 ’s morgens tot half 4 ’s middags en op zaterdag 4 februari van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags in de tuin van Orco Bank