Veel ontevredenheid onder personeel Douane Curaçao

Er heerst veel ontevredenheid onder het personeel van de Douane Curaçao. Het personeel gaat vandaag vergaderen over de ontevredenheid die al jaren leeft. Er gaat kennelijk veel verkeerd. Bevorderingen zouden lang op zich laten wachten en er is ook een personeelstekort. Ook blijven betalingen uit van toeslagen voor extra werkzaamheden of hogere rangen. Het personeelstekort is toegenomen omdat medewerkers vervroegd met pensioen zijn gegaan. Volgens ambtenarenvakbond ABVO lukt het niet om in gesprek te komen met minister van Financiën Javier Silvania.

