Veel vragen over ontvoering

Op Curaçao ging het gisteren op het eiland veel over vermeende ontvoering. Rond half elf ‘s ochtends zou een man, een ondernemer, in zijn bedrijf in Veeris zijn ontvoerd.

De politie maakte gisteravond bekend dat er woensdagochtend drie mannen met capuchons op hun hoofd uit een auto stapten en een man onder bedreiging van een vuurwapen meenamen. De ontvoerders reden in een rode auto in de richting van Helmin Magno Wiels Boulevard. Daarna ontbreekt elk spoor.

Een onderzoeksteam van de politie onderzoekt deze zaak en deed gisteravond een oproep aan de gemeenschap: als iemand iets verdachts heeft gezien in het gebied van Veeris woensdagochtend of op een andere locatie, neem dan alstublieft onmiddellijk contact op met de politie op 917, of 108 als u anoniem wilt blijven.