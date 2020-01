‘Veiligheidsplan moet afgesteld op veranderingen toerisme’

De nieuwe verschuivingen in de toerismebranche vereisen een beter veiligheidsplan. Dat stelt woordvoerder van CHATA Miles Mercera. CHATA wil een samenwerking met de regering om het eiland in z’n geheel veiliger te maken. Dit, omdat steeds meer toeristen op eigen houtje het eiland willen verkennen in plaats van bij het hotel blijven. Huurauto’s en populaire plekken op het eiland moeten veiliger worden om deze nieuwe manier van vakantie vieren aantrekkelijker te maken op Curaçao.