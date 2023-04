Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk

De veiligheid in ons Koninkrijk is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken de Veiligheidsstrategie gestuurd aan de Tweede Kamer. Met deze Veiligheidsstrategie moeten alle landen binnen het Koninkrijk weerbaar en voorbereid zijn op dreigingen. De kans dat er de komende jaren gebeurtenissen optreden die de nationale veiligheid raken is relatief groot.

