Veiligheidswet BES op onderdelen kwetsbaar

De Veiligheidswet BES is aan aanpassing toe. De wet, die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een gezamenlijk politie- en brandweerkorps voor de drie eilanden, is op bepaalde onderdelen kwetsbaar. Dit blijkt uit onderzoek van Pro Facto en de Universiteit van Curaçao. De Veiligheidswet BES gaat uit van meer samenhang tussen de eilanden dan er in werkelijkheid is. Zo ligt er 800 kilometer tussen Bonaire en de twee andere eilanden. Niet alleen zijn er taalbarrières, ook verschillen de specifieke veiligheidsrisico’s per eiland. Dat is terug te zien in de samenwerking, die vooral plaatsvindt binnen het politiekorps en het brandweerkorps. De voorgestelde aanpassingen van de onderzoekers moeten onder andere bijdragen aan een betere samenwerking.

Op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing is deze samenwerking er vrijwel niet. Ook het idee van een gemeenschappelijke multidisciplinaire meldkamer is te ambitieus gebleken. Verder besteedt de Veiligheidswet BES geen aandacht aan samenwerking met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en andere landen in de regio, waardoor een verbetering van de samenwerking met deze landen wordt belemmerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Veiligheidswet BES is op 10 oktober 2010 ingevoerd, tegelijk met de staatkundige hervorming van Caribisch Nederland.