Veiling Campo Alegre uitgesteld

De geplande veiling van Campo Alegre aanstaande dinsdag gaat niet door. Dat meldt BVA-auctions. Het veilinghuis organiseert in opdracht van het Openbaar Ministerie de openbare verkoop van het voormalige bordeel op Curaçao. De veiling is uitgesteld tot na de zomervakantie. De nieuwe datum wordt volgende week bekendgemaakt. Het is onbekend waarom de veiling op een later moment wordt gehouden. De toekomstige koper van Campo kan er weer een prostitutiebedrijf openen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.