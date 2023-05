Venezolaanse KvK wil oprichting Holland House Venezuela

Venezuela wil de ABC-eilanden gebruiken als springplank naar de EU. De Kamer van Koophandel van La Vela de Coro pleit voor de oprichting van een Holland House Venezuela. Dat moet de handel met de ABC-eilanden en Nederland vergroten. Sinds de heropening van de grenzen is de handel van groente en fruit uit Venezuela weer hervat. Gisteren is 38 ton aan avocado, kokosnoot en tomaat naar Curaçao verscheept. Woensdag komt weer een lading uit de haven van La Vela naar het eiland. Volgens de Venezolaanse autoriteiten is dat het bewijs dat er veel vraag is naar producten uit het Zuid-Amerikaanse land. De eerste gesprekken voor de oprichting van een Holland House zijn al gevoerd.