Venezolaanse olietanker dreigt te zinken vlak bij Curaçao 

De olietanker FSO Nabarima dreigt voor de kust van Venezuela te zinken met 1,3 miljoen vaten olie aan boord. Een olielek in de ondiepe zee bij Trinidad kan grote gevolgen hebben voor de nabijgelegen eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Verschillende milieuorganisaties hebben al hun zorgen geuit over het mogelijke lek in de golf van Paria. Het staatsbedrijf Petroleos probeert met een drijvende opslagfaciliteit de olie van het schip te krijgen.

Directeur van de Rampenbestrijding Lesley Fer vertelt op Paradise FM dat de communicatie met Venezuela lastig is en dat er daarom extra updates worden gezocht via onder andere Trinidad. Luister hier het hele gesprek terug met een laatste update over de situatie: