Venezolaanse oppositieleiders in gesprek over verkiezingsdeelname

Twee vooraanstaande Venezolaanse oppositieleiders zijn in gesprek met de regering van president Nicolas Maduro over eventuele deelname aan de komende parlementsverkiezingen. Dat stelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gisteren. Turkije is betrokken bij de gesprekken. De stellingname is opmerkelijk, omdat de oppositiepartijen eerder juist hadden besloten de verkiezingen te boycotten.

De boycot kwam tot stand omdat de oppositie ervan overtuigd is dat de verkiezingen niet vrij zijn. Zo greep het hooggerechtshof in bij oppositiepartijen en werd het aantal parlementariërs willekeurig uitgebreid.De oppositiekopstukken Henrique Caprilles en Stalin Gonzalez zijn echter stilletjes begonnen om oppositiekandidaten te verzamelen ondanks bezorgdheid dat daarmee legitimiteit wordt verschaft aan de uitslag, die mogelijk in het voordeel van de regerende Socialistische Partij zal zijn.