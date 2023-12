Venezolaanse president prijst relatie met ABC-eilanden

De Venezolaanse president Nicolás Maduro had lof voor de ABC-eilanden. in zijn programma ‘Con Maduro +’ benadrukte hij deze week de bijzondere band met Curaçao. Sinds de heropening van de grenzen steeg het Venezolaanse toerisme naar het eiland met 362 procent. Volgens de president gaat het om ruim 3.300 Venezolanen. Ook zei hij dat we ‘broederregio’s en -volkeren zijn’ en dat hij hoopt op een conflictloze toekomst. Hij sprak de wens uit dat ‘anderen ons nooit meer verbieden om van elkaar te houden en met elkaar om te gaan’.