Na de vrouwen, zijn nu ook de mannelijke Venezolaanse vluchtelingen vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft de rechter vandaag besloten. De rechten van de Venezolanen wordt door de overheid geschonden. De ongedocumenteerden hebben in blok 1 nog minder vrijheden dan gevangenen. Zo moeten ze achttien uur per dag in hun donkere en benauwde cel blijven. De verlichting gaat alleen aan tussen zeven en negen uur ‘s avonds. In de uren dat ze uit hun cel mogen hebben ze geen zicht op de buitenwereld. Ook hebben ze weinig recreatiemogelijkheden en geen zinvolle dagbesteding. In tegenstelling tot de gevangenen. Die beschikken bijvoorbeeld over een sporthal, bibliotheek en werkplaatsen. Dat de situatie al sinds 31 mei voortduurt is volgens de rechter ontoelaatbaar. Daarom zijn ze op vrije voeten gesteld. Twee moeten nog wel een tijdje in SDKK blijven. Hun opsluiting wordt pas ingetrokken als hun geplande repatriëringsvlucht naar Venezuela zondag niet doorgaat.