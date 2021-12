Venezolanen geplaatst in barakken van Isla

De groep gestrande Venezolanen is ondergebracht in de barakken op het terrein van de Isla. Eergisteren is hun vlucht naar huis gecanceld en kwamen ze op straat te staan. Een deel van de groep kon terecht bij kennissen en een klein aantal probeert via Panama alsnog naar Venezuela te reizen. Er is ook nog een groep van 45 mensen in de barakken van de gevangenis die weg moeten. Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren aangezien er geen humanitaire vluchten gepland staan.