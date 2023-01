Venezolanen gevlucht uit nieuwe detentiecentrum

Het detentiecentrum voor ongedocumenteerden is pas geopend en nu al zijn drie ongedocumenteerden gevlucht. De Venezolaanse mannen namen gistermiddag de benen en verdwenen in de mondi van Koraal Specht. Dat meldt de Extra. Tot gisteravond laten waren de gevluchte mannen nog niet terecht. Het detentiecentrum op het terrein van de gevangenis werd eind november in gebruik genomen. De renovaties zijn grotendeels door Nederland gefinancierd. Voorheen werden ongedocumenteerden opgevangen in de barakken. Deze waren ondermaats. Met het nieuwe centrum voldoet Curaçao aan internationale richtlijnen.

