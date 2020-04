Venezolanen zonder papieren komen op Curaçao nu in aanmerking voor een voedselpakket. Daarvoor moeten zij zich wel registreren. Dat meldt Caribisch Netwerk. Het is voor het eerst sinds de crisis in Venezuela uitbrak, dat Curaçao actief ongedocumenteerden registreert. Volgens Ieteke Witteveen van Human Rights Defense zijn er in totaal rond de 25.000 mensen zonder papieren op het eiland: grotendeels Venezolanen, maar ook mensen uit andere landen.