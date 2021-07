Venezolanen in gevangenis schrijven wanhopige brief aan premier Curaçao

Drie Venezolanen die op Curaçao worden vastgehouden, vragen in een wanhopige brief aan premier Gilmar Pisas om vrijgelaten te worden. De drie zitten al tien maanden vast in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis, omdat ze op illegaal op Curaçao verbleven. Via een handgeschreven brief gericht aan de autoriteiten schrijven de drie mannen dat ze aan alle voorwaarden voldoen om weer vrij te mogen komen. De immigratieautoriteiten weigeren die echter te accepteren om voor hen onbekende redenen, zo schrijven de drie.