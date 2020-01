Venezolanen zetten hongerstaking SDKK voort

De twaalf Venezolanen die dit weekend in hongerstaking zijn gegaan, zetten hun actie door. Volgens NOS heeft Amnesty International zich naar aanleiding van de actie weer kritisch uitgelaten over Curaçao. De mensenrechtenorganisatie roept de regeringen van Nederland en Curaçao op om een einde te maken aan de “onmenselijke omstandigheden” bij de detenties. De asielzoekers zitten al meer dan acht maanden in barre omstandigheden vast, in sommige gevallen tussen veroordeelde criminelen in het strafgedeelte van de SDKK-gevangenis.