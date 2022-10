Venezuela en orkanen grootste risico voor nationale veiligheid

Venezuela, orkanen en ondermijnende criminaliteit vormen de grootste bedreiging voor de Dutch Caribbean. Ze hebben de meeste impact op de nationale veiligheid van de zes eilanden in het Koninkrijk. Dat staat in het rapport Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid dat in opdracht van de Nederlandse overheid is gemaakt. Orkaan Irma heeft bijvoorbeeld in 2017 de verwoestende gevolgen van een orkaan laten zien. Het dagelijks op met name Sint Maarten werd verstoord. Ook was de economische schade enorm.