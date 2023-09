Venezuela haalt oliebanden met China aan

Een delegatie van het regime van Nicolás Maduro is in China. Doel is nieuwe investeringen in energie aan te trekken om de economie van Venezuela te stimuleren met het oog op de komende presidentsverkiezingen. Maduro probeert de economie van Venezuela te herstellen om zijn kandidatuur voor een derde termijn veilig te stellen. De delegatie bespreekt mogelijke joint ventures tussen China en PDVSA, iets wat al jaren aan de gang is. Venezuela heeft de grootste ruwe olievoorraden ter wereld. Het Zuid-Amerikaanse land wil direct ruwe olie leveren aan de China National Petroleum Corporation en tussenpersonen elimineren. Nu blijft er veel aan de strijkstok hangen.