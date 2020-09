Venezuela krijgt per direct controle over alle ‘Bitcoin mining’

Venezuela controleert per direct alle Bitcoin mining activiteiten in het land. De autoriteiten bepalen de productielocaties en de verdeling van de opbrengsten. Dat meldt het online tijdschrift Bitcoin Magazine. Alles zal worden gecontroleerd door de staat. Dat besluit is deze week genomen.

Bitcoin Magazine haalt haar nieuws van de lokale nieuwssite Cryptonoticas. Venezuela geldt als de hot spot in Latijns-Amerika op het gebied van Bitcoin mining. Door de olievoorraad is er goedkoop elektriciteit op te wekken en door de hyperinflatie van de lokale peso is de vraag naar Bitcoin groot. In Venezuela is mining nu gelegaliseerd, maar wel volledig onder staatstoezicht.