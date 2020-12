Vera wenst een Fit20-abonnement voor Saskia

Vera wenste voor haar vriendin Saskia een abonnement op Fit20. Dit zodat ze lekker fit het nieuwe jaar in kan gaan en om weer gezellig met haar samen te kunnen sporten zoals voorheen, want dit moest ze door covid helaas wegbezuinigen. Vera hoopt dat ze snel weer samen een gezellig en gezond halfuurtje per week kunnen sporten, nu ze elkaar in verband met de coronamaatregelen elkaar niet ‘riba kaya’ kunnen ontmoeten. Maarten belde met Karin van Fit20 en maakte Saskia blij met half jaarabonnement!