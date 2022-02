Veranderingen bij belastingdienst

Uit een quick scan van de belastingdienst is gebleken dat er stappen moeten worden genomen om de dienst te verbeteren. Dat zeiden minister Javier Silvania van Financiën en kabinetsmedewerker John de Lannoy gisteren in een persconferentie.De twee zeiden dat er door de jaren heen een gat is ontstaan tussen de belastingdienst en de burgers. Zo zou het beleid gebaseerd zijn op een oud systeem en wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare data. Ook zou de klantenservice laat te wensen over. De belastingdienst belooft verbetering dat al op kort termijn zichtbaar moet zijn.