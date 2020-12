Verbod plastic tassen op Saba

Op Saba is vanaf 1 januari 2021 het weggeven van platsic draagtassen in winkels verboden. Vanaf die datum zal iedereen op het eiland een eigen tas mee moeten nemen als er boodschappen worden gedaan. De verordening die dit bepaalt, gaat morgen in. Het is vanaf dan verboden voor bedrijven om gratis plastic tassen uit te delen. Dit wordt gedaan om mensen te stimuleren om herbruikbare tassen te gebruiken, maar ook om ondernemers te helpen om kosten te besparen. Het verbod om wegwerp plastic wordt geleidelijk ingevoerd.

Zo wordt per 1 mei op Saba een verbod ingevoerd op plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals bekers, borden, bestek, rietjes, roerstaafjes en confetti. Per 1 oktober worden voedselcontainers van piepschuim verboden. Er komt een uitzondering op het verbod op plastic voor eenmalig gebruik voor bepaalde producten voor medische doeleinden.