Verdachte fatale schietpartij Den Helder meldt zich bij politie

De verdachte van de dodelijke schietpartij in Den Helder afgelopen weekend is aangehouden. De 26-jarige man heeft zich gemeld bij de politie. Bij het schietincident kwam de Curaçaoënaar Lavernie Martis om het leven. Twee anderen raakten gewond, onder wie één ernstig. De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht, waarna de politie direct een onderzoek startte. De identiteit van de verdachte was inmiddels bekend, maar na drie dagen meldde de verdachte zich dus zelf. Hij is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer blijft vastzitten.