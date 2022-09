Verdachte grootschalige cokesmokkel klapt uit de school

De afgelopen jaren is vanuit Curaçao bijna 700 kilo cocaïne naar Oost-Nederland geïmporteerd. Dat stelde justitie gisteren op een tussentijdse rechtszitting over de grote cocaïnelijn vanuit Curaçao naar Nederland. RTV Oost doet daar verslag van. Een van de verdachten deed recent een boekje open over zijn medeverdachten. Zijn bedrijf werd gebruikt om containers naartoe te verzenden. Drie jaar geleden zou hij benaderd zijn door één van zijn medeverdachten. Hij zou rijkelijk beloond worden als hij zijn autobedrijf in Silvolde beschikbaar stelde. De cocaïne was volgens hem verstopt in stenen, die opengebroken moesten worden. Volgens het OM zullen meerdere aanhoudingen volgen. Alle verdachten blijven vast tot een volgende zitting in december.