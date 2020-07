Verdachte in zaak ‘ontvoerde stagiaire’ ontkent toch

De 30-jarige S. Plantijn stond gisteren terecht in de rechtbank in verband met de ontvoering van een stagiaire in augustus vorig jaar. Samen met zijn partner gaf Plantijn de stagiaire een lift waarna de twee haar dwongen om geld te pinnen. Uiteindelijk gooide het stel het meisje van een rots in het water bij Banda’bou.

In tegenstelling tot wat Plantijn eerder aan de politie vertelde, ontkent hij nu de ontvoering van het 17-jarige meisje. Aan de politie had Plantijn nog wel toegegeven dat hij haar had ontvoerd, betast en uiteindelijk in het water had gegooid.

De zaak wordt 16 oktober behandeld.