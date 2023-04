Verdachte moord Boechi op Bonaire

De verdachte in de moordzaak Boechi is gisteren aangekomen op Bonaire. De 44-jarige Churendi C zit daar vast voor zijn veiligheid. Afgelopen weekend werd hij aangehouden in Nederland. Een rechercheteam uit Curaçao heeft de leiding in de zaak genaamd Hummer. De rechercheurs zullen hem ook op Bonaire ondervragen. De verdachte mag geen contact hebben met anderen. Enkel met zijn advocaat. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen.

De rapper Boechi werd begin december vorig jaar op Curaçao vermoord. De toedracht is nog onbekend. Beeld: Live99FM