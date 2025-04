Verdachte moord Peter R. de Vries aangekomen in Nederland

De man die gisteren op Curaçao werd opgepakt in verband met het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, is aangekomen in Nederland. Hij zat in een privévliegtuig dat vanochtend iets na half acht op Schiphol landde. Hij werd onder begeleiding van een politiehelikopter en een aantal zwaarbeveiligde auto’s weggereden van de luchthaven. De 39-jarige Bart zou vanuit zijn cel per telefoon de uitvoerders van de moord op de misdaadverslaggever hebben aangestuurd

Bart zat in Curaçao al sinds 2014 in de gevangenis. Hij is daar veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij op luchthaven Hato. Daarbij kwamen twee mannen om het leven en raakten zeven omstanders gewond. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket zal Bart worden voorgeleid aan de rechter-commissaris en naar een cellencomplex worden gebracht. Daarna zal hij verhoord worden.