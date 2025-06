Verdachte van aanslag op presidentskandidaat Colombia ontkent

De 15-jarige die wordt verdacht van een poging tot moord op een Colombiaanse presidentskandidaat heeft voor de rechter gezegd onschuldig te zijn. Dat vertelde het Openbaar Ministerie vanmiddag aan persbureau AFP. De tiener verscheen voor de rechtbank en werd in staat van beschuldiging gesteld van poging tot moord op Miguel Uribe. De conservatieve presidentskandidaat werd zaterdag twee keer in zijn hoofd geschoten en vecht in het ziekenhuis voor zijn leven.

Op beelden is te zien hoe Uribe in Bogota zijn aanhangers toesprak toen een jongen op hem afstormde en minstens acht schoten afvuurde. Hij werd tweemaal in zijn hoofd geraakt en eenmaal in zijn been. Na de schietpartij werd de verdachte opgepakt. De tiener had een vuurwapen bij zich. De politie denkt dat hij een huurmoordenaar is. Als minderjarige kan hij acht jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden.