Verdachte van eerste moord van 2022 morgen voor de rechter

Morgen staat Garret Garricks voor de rechter. Garricks wordt verdacht van het plegen van de eerste moord van 2022. Op 25 maart zou hij Jason Maclean hebben doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in de Cubaguaweg in Buena Vista. Morgen is er een pro-formazitting in de zaak. Het Openbaar Ministerie wil nog meer getuigen verhoren. Ook moet er nog een reconstructie van de fatale schietpartij plaatsvinden. De 35-jarige verdachte wordt bijgestaan door advocaat Dickens.