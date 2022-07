Verdachten cocaïnelijn Curaçao – Achterhoek langer vast

Zes verdachten die verdacht worden van betrokkenheid bij een grote cocaïnelijn tussen Curaçao, Twente en de Achterhoek blijven drie maanden langer in voorarrest. Bij het oprollen van de drugslijn vond de politie in Nederland twee weken geleden 73 kilo aan cocaïne in een zeecontainer. Vorige week onderschepte de douane nog eens 128 kilo coke in een schip in de haven van Vlissingen. De totale straatwaarde bedroeg ruim 15 miljoen euro.

Meer over achterhoek cocainelijn drugs Twente verdachten voorarrest