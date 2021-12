De drie verdachten van de cokeroof op het politiebureau blijven langer vast. De rechter-commissaris heeft het voorarrest met 16 dagen verlengd. De drie mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de diefstal en het verhandelen van de 600 kilo cocaïne in 2018. Lange tijd was onduidelijk wie de roof had gepleegd, maar na drie jaar komt er eindelijk schot in de zaak

