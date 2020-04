“Verdeling noodsteun Nederland is schande”

Advocaat Achim Henriquez spreekt er schande van hoe de overheid van Curaçao omgaat met de financiële noodsteun uit Nederland. Dat zei hij vanochtend op ParadiseFM. Volgens Henriquez is het opmerkelijk dat slechts 42 miljoen gulden, van de in totaal 177 miljoen, naar het Curaçaose bedrijfsleven gaat. De rest zou worden besteed aan de overheid. Ook zegt hij dat het niet uit te leggen valt dat bedrijven die in aanmerking komen voor loonsubsidie geen uitstel van betaling van de belastingen meer krijgen. Henriquez vindt het alleen niet aan te raden om een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid, zoals een groep ondernemers wil doen. Een proces kost namelijk erg veel geld, wat nu beter kan worden gebruikt volgens Henriquez.