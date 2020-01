‘Verdubbeling kamerkosten CMC spelen rol in verhoging ziektekostenpremie’

De oplopende zorgkosten en het dalende aantal klanten is volgens Guardian Group de reden dat de premies dit jaar flink zijn opgeschroefd. Bijna alle particuliere verzekeringsmaatschappijen gooiden de premies voor ziektekosten flink omhoog in januari.

Volgens Diego Fränkel, CEO van Guardian Group, spelen de duurdere ziekenhuisopnames in het CMC een grote rol. Een kamer in de derde klasse kostte 340 gulden in het Sehos en de eerste klas had een tarief van 700 gulden. De prijs voor een kamer in het CMC is vastgesteld op ruim 1500 gulden.