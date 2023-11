Verdwenen pensioenmiljoenen Ennia trekken spoor via Cyprus naar Texas

Het Financieel Dagblad schrijft een opzienbarend artikel over Ennia. Documenten uit een Cypriotisch datalek tonen opmerkelijke transacties met fondsen van de verzekeraar. De Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary is de begunstigde van deze transacties. Dat blijkt uit documenten in handen van een internationaal journalistencollectief waarmee het FD samenwerkt.

De transacties vonden zelfs nog plaats nadat de centrale bank in 2018 de macht over Ennia van Ansary had overgenomen. Via brievenbusmaatschappijen in Luxemburg, Cyprus en Texas verdampte Ansary 302 miljoen dollar uit de Ennia-groep. De centrale bank heeft nog niet gereageerd op het artikel. Beeld: FD