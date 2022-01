Vereniging bedrijven: verkort quarantaineperiode

De vereniging Bedrijfsleven Curaçao wil dat de periode voor quarantaine en isolatie wordt verkort naar 5 dagen. Het Antilliaans Dagblad meldt dat de branchevereniging vreest voor grote economische gevolgen. Als een medewerker positief getest is moeten directe collega’s vaak ook in isolatie. Hierdoor moeten sommige bedrijven tijdelijk de deuren sluiten. De vaste lasten lopen namelijk door en er is geen overheidssteun meer om op te leunen.