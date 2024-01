Vergadering over TeleCuraçao gaat niet door

Het parlement van Curaçao heeft vandaag een vergadering over TeleCuraçao niet door laten gaan. De partij PAR had vorig jaar om een vergadering over de nationale tv-zender gevraagd. Maar volgens leider van die partij, Quincy Girigorie, is er intern de afgelopen tijd te veel gebeurd bij de zender.

Vooral op sociale media wordt veel gesproken over problemen bij TeleCuraçao. Enkele directeuren zijn op non-actief gesteld en met een plaatsvervangend directeur is vroegtijdig de samenwerking opgezegd. Onlangs werd ook bekend dat één van de belangrijkste gezichten van de zender, Nicole Maduro, is opgestapt.

Volgens de PAR is het goed dat er eerst intern meer rust wordt gecreëerd bij de zender, die onder minister Charles Cooper valt, voordat er in een openbare vergadering over de problemen en oplossingen kan worden gesproken.