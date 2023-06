Vergadering over vervalsingen opgeschort

Het debat in het Curacaose parlement over mogelijke vervalsingen in de onderhandelingen over een nieuwe operator voor de raffinaderij is opgeschort. Het parlement wilde gisteren vragen stellen aan de regering over de vervalsingen die het bedrijf Caribbean Petroleum Refinery op tafel zou hebben gelegd. Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas vroeg ter voorbereiding van de antwoorden om enkele weken tijd. Het debat is nu geschorst. Oppositiepartij PAR wil vooral meer van Pisas weten over de wijze waarop hij het parlement over dit onderwerp heeft geïnformeerd. Volgens PAR-leider Quincy Girigorie heeft de regering te weinig gedaan toen duidelijk werd dat Curaçao met oplichters om tafel zat. Daarover heeft hij vragen aan Pisas gesteld.