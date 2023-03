Vergunninghouder ook aansprakelijk voor uitbetaling prijzengeld online casino’s

Naast online casino’s zijn ook de vergunninghouders aansprakelijk voor de uitbetaling van prijzengeld. Dat heeft het hof vandaag in hoger beroep bepaald. In een eerder vonnis stelde het gerecht dat de vergunninghouder niet kan worden aangesproken als het online casino niet uitbetaald. Het hof ziet dat anders. Een belangrijke reden daarvoor is dat op de vergunninghouder een bijzondere zorgplicht rust. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het gewonnen prijzengeld wordt uitbetaald door haar licentiehouders. Door dat niet te doen profiteert de vergunninghouder van de wanprestatie van online casino’s. De zaak was aangespannen door een stichting die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. In dit geval ging het om twee personen die Trigonan NV en Cyberluck Curaçao aansprakelijk stelden.