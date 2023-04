Vergunningsysteem voor Klein Curaçao in de maak

De overheid gaat een vergunningensysteem voor Klein Curaçao invoeren. Doel is het toerisme en de recreatie-activiteiten op het eiland in goede banen te leiden. Daarvoor heeft het GMN-ministerie Carmabi en EcoSense in de arm genomen. De twee organisaties zullen in totaal vier onderzoeken uitvoeren naar duurzame ontwikkeling van Klein Curaçao, waaronder de monitoring van het ecosysteem. Het project wordt uitgevoerd met EU-financiering en duurt 12 maanden.



Klein Curaçao is een onbewoond eiland, 11 km ten zuidoosten van Curaçao. In 2018 werd het aangewezen tot Ramsar gebied. De Ramsar conventie is het oudste internationale verdrag op het gebied van natuurbescherming. Het levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van draslanden (wetlands). Wat weer belangrijk is voor de biodiversiteit.