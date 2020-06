Enkele agenten gingen gistermiddag naar een huis in de wijk Koraal Specht waar er volgens buurtbewoners een ruzie aan de gang was. Daar aangekomen troffen ze een volwassen man en een meisje van 15 jaar oud aan die verwikkeld waren in een uit de hand gelopen discussie. De man wordt ervan verdacht dat hij een relatie had met een minderjarige en is aangehouden.